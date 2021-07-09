Демограф перечислил регионы с самой тяжёлой ситуацией по COVID-19

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабилизировалась, в отличие от других российских субъектов, особенно сибирских, где статистика вызывает опасения. Такое мнение высказал в интервью NEWS.ru демограф Алексей Ракша, комментируя слова столичного градоначальника о некотором улучшении обстановки с коронавирусом в городе.

Здесь Собянин прав: действительно, судя по динамике запросов про обоняние в «Яндексе», в Москве идёт медленное снижение заболеваемости. И даже вроде бы официальная статистика московская более-менее отражает действительность, что удивительно. Самая плохая ситуация была начиная с 16–17 июня и вплоть до 21 июня. Сейчас идёт спад: за неделю около 10–11%, — прокомментировал Ракша.

Среди перечисленных регионов с самой тяжёлой ситуацией по COVID-19 находился также Санкт-Петербург, где самая плохая ситуация с заболеваемостью COVID-19 была 24–25 июня. Сейчас там наблюдается спад на 16–18% в неделю, но картина до сих пор хуже, чем в целом по стране.

Также Алексей Ракша спрогнозировал динамику заболеваемости коронавирусом и смертности в России на ближайшее время.

По данным Росстата, в апреле у нас было 111 тысяч родившихся и 168 тысяч умерших. Сегодня вечером будет опубликована майская информация. Я предполагаю, что у нас будет за май 103 тысячи родившихся и примерно 168–170 тысяч умерших, а избыточная смертность — 12–14 тысяч по отношению к маю 2019 года. За июнь я ожидаю 121 тысячу родившихся и 182 тысячи умерших, избыточная смертность по сравнению с июнем 2019-го — 45 тысяч, а может быть и больше. А за июль прогнозирую плюс 60 тысяч умерших к июлю 2019-го, — пояснил демограф.

Он отметил, что смертность «всегда идёт с отставанием от числа заболевших, а прямо сейчас, судя по статистике запросов в Яндексе, мы находимся на пике заболеваемости, точнее на „горбе“ нового ухудшения».

В Москве и Питере идёт медленное снижение, а в Сибири быстрый рост, и там ситуация самая плохая. Это Новосибирская, Кемеровская, Иркутская область, Красноярский край, Камчатка, Республика Алтай. На Сахалине и в Туве ситуация плохая, — сказал Ракша.

Также он обратил внимание на высокий уровень заболеваемости и дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом в Астраханской, Пензенской и Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе. Кроме этого, новый рост зафиксирован в Брянской области.

Это все регионы, где и уровень выше среднего, и наблюдается заметный рост заболеваний. Прежний чемпион — Бурятия — переместился на второе-третье место, там пошёл спад. Но за июнь в Бурятии умерло на 36% людей больше, чем за июнь 2019 и 2020 годов, — подчеркнул Ракша.

В целом по стране, по его предположению, вероятно удалось выйти на «достаточно высокое плато». Оно, как считает Алексей Ракша, ниже, чем октябрьско-декабрьское, но выше, чем любое другое до этого.

Исходя из этого я прогнозирую, что в июле будет около 60 тысяч избыточных смертей и, надеюсь, в августе будет меньше из-за того, что в целом по стране ситуация вскоре начнёт медленно идти на спад, — резюмировал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля рассказал, что ситуация с пандемией в городе стабилизировалась, но остаётся сложной. Количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне — около 1700 человек в сутки.