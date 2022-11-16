Демограф назвал цель вбросов о перенаселении Земли Демограф Крупнов: вбросы о перенаселении Земли делаются с целью остановить развитие человечества

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Проблема перенаселения Земли надумана, рассказал Pravda.Ru демограф Юрий Крупнов. По его словам, вбросы о достижении человечеством демографических пределов делаются с целью остановить развитие человечества без учета фактора технологий и науки. При этом эксперт уточнил, что скорость роста населения снижается.

Никаких демографических пределов не существует, и новости о перенаселении специально вбрасывают, начиная с выхода доклада Римского клуба. Цель этих идеологических вбросов — остановить развитие человечества и связать количество населения с наличными ресурсами, убрав в сторону технологии, науку и многое другое, что повышает возможности для жизни на Земле, — заявил Крупнов.

Демограф рассказал, что по прогнозам ООН, к 2070 году население земли увеличится до 12,5 млрд, что составляет не такую большую разницу с текущим показателем. Темпы прироста населения становятся ниже, а на Земле остается много мест с низкой плотностью населения, добавил эксперт, поэтому проблема перенаселения планеты пока не актуальна.

Крупнов ранее рассказал, что население России к концу столетия сократится в два раза. По его словам, на Земле будет преобладать население неразвитых стран, которое будет обречено на голод. Ученый заявил, что ситуацию может изменить лишь смена принципов управления мировым сообществом.