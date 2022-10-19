Аналитик предрек экс-главе «разворованной» «Роснано» Чубайсу уголовные дела Экономист Кричевский предрек экс-главе «разворованной» «Роснано» Чубайсу уголовные дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Экономист Никита Кричевский считает, что корпорация «Роснано» разворована, а против ее бывшего руководителя Анатолия Чубайса заведут уголовные дела, сообщает НСН. По мнению Кричевского, «Роснано» создавалась специально под Чубайса, чтобы он «мог продолжать заниматься воровством».

Корпорация сегодня практически разворована, это уже давно ни для кого не секрет. Сегодня все вспоминают фразу господина Чубайса «У нас очень много денег», брошенную им на новогоднем корпоративе. В случае ликвидации корпорации последует неизбежное возбуждение уголовных дел по фактам хищения привлеченных и бюджетных средств, скорее всего, против Чубайса тоже. Но дело в том, что Анатолий Борисович давно уехал из страны и вряд ли когда-нибудь здесь появится, — подчеркнул Кричевский.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат Михаил Делягин заявил, что если «Роснано» и принесла пользу российскому государству, то «на двадцать копеек». Рассуждая о «вреде всей деятельности Чубайса и его соратников, стоящих у руля российской экономики», парламентарий также усомнился в том, что Росимущество, правоохранительные органы, наконец, министр финансов РФ Антон Силуанов не знали о деятельности Чубайса. Он напомнил, что Чубайс снизил стоимость корпорации более чем в два с половиной раза.

В начале 2018 года ФСБ пресекла попытку приватизации управляющей компании «Роснано», стало известно, что общая сумма активов корпорации в 2,6 раза меньше суммы, которую вложило в компанию государство, то есть Чубайс снизил стоимость корпорации в 2,6 раза. Зная биографию Анатолия Борисовича, это можно квалифицировать исключительно как распил или воровство, — добавил он.

В среду, 19 октября, газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что в правительстве России обсуждают возможное расформирование «Роснано». Причиной называется убыточность госкомпании на фоне антироссийских санкций. Издание отмечает, что в таких условиях «Роснано» фактически не может самостоятельно обслуживать свои обязательства. Сказываются и финансовые проблемы компании. По данным издания, министр финансов Антон Силуанов направил президенту Владимиру Путину письмо с предложением расформировать «Роснано».