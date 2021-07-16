«Деловая Россия»: отмена QR-кодов спасёт рестораны в Москве

Мэрия Москвы вовремя приняла решение об отмене QR-кодов для общепита. Это решение позволить спасти огромное количество бизнесов от закрытия. Об этом NEWS.ru заявила член генсовета «Деловой России» и руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

Здоровье граждан, безусловно, на первом месте по значимости, но бизнес также нуждается в помощи. Не стоит забывать, что доходы от него наполняют бюджет, в том числе появляются средства на медицину. Рестораны ответственно подошли к вакцинированию сотрудников и к QR-кодам. В мэрии же сделали так, чтобы не было слишком сильного перетягивания одеяла в сторону одной из сфер, — сказала Авдеева.

Соратница бизнес-омбудсмена Бориса Титова не переживает, что решение может сорвать вакцинацию населения, так как она уже набрала хорошие темпы. По мнению Авдеевой, многие записываются сделать прививку добровольно и будут продолжать это делать в будущем.

Это очень позитивно, то, что власти Москвы думают не только об обычном населении, но и о бизнесе. У бизнесменов тоже есть семьи и дети, более того, у них также огромная социальная ответственность перед своими работниками, — отмечает Авдеева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отменил действие обязательных QR-кодов в московских ресторанах и других заведениях общепита. Срок ограничительных мер истечёт 19 июля. Решение связано с улучшающейся эпидемиологической обстановкой в городе. По мнению градоначальника, система QR-кодов, проработавшая две недели, свою задачу уже выполнила.