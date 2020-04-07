Дело завели из-за фейка о танках для борьбы с коронавирусом под Петербургом

https://static.news.ru/photo/8d543c24-791c-11ea-8a17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело после появления в Сети сообщения о колонне бронетехники, якобы прибывшей к границам Волхова. В нём целью военных названа борьба с коронавирусом.

Автора, которого сейчас разыскивают, ждёт наказание по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», сообщает СУ СКР по Ленинградской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автор фейка о создании коронавируса в России объяснил видео шуткой. Блогер Alexander Thorn пояснил, что она высмеивает теории заговоров. Российские правоохранительные органы приняли её за фейковую информацию. Блогер отметил, что не боится российских силовиков, так как находится в Нью-Йорке.