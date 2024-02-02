«Дело вкуса»: телекритик ответил призвавшему запретить Губерниева Тихонову Телекритик Горбунов посоветовал хейтерам Губерниева смотреть эфиры без звука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Все телеведущие на разных телеканалах могут кому-то нравиться, а кому-то нет, это всегда дело вкуса, рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. Так он отреагировал на слова четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о том, что российские тренеры по этому виду спорта ждут ухода Дмитрия Губерниева из эфира. По мнению Горбунова, Губерниев — настоящий профессионал и всегда готовится к репортажам и этому трудно возразить.

Это всегда дело вкуса. Очевидная вещь, что он профессионал, и сложно сказать что-то против. Кому-то обидно, что его не упоминают, рассказывают чуть меньше, — это будет всегда. Зачем запрещать что-то комментировать, если на это есть спрос у массового зрителя? Не хочешь слушать — не слушай, — сказал Горбунов.

Как отметил телекритик, каждый зритель сам решает, что ему интересно смотреть. Если люди не хотят слушать Губерниева, они могут включить трансляцию без комментатора, тем более в XXI веке это сделать несложно, подытожил Горбунов.

Ранее Тихонов заявил, что российские тренеры по этому виду спорта ждут ухода Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира. Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач. Сам комментатор дал на это жесткий ответ, заявив, что не является психиатром и не может оценить критику с этой точки зрения.