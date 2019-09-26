https://static.news.ru/photo/dd78d644-e06d-11e9-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Уголовное дело об участии в массовых беспорядках в отношении Алексея Миняйло, который был фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве, прекращено. Об этом сообщил его адвокат Алан Гамазов.

По его словам, такое решение Следственным комитетом было принято «за отсутствием в его действиях состава преступления». При этом, уточнил защитник, мужчина намерен требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Алексей Миняйло — волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он отрицал обвинения в свой адрес, утверждая, что 27 июля лишь направлялся к месту проведения акции за честные выборы, но не успел принять участие в акции.

Ранее, как писал News.ru, Басманный суд, который должен был рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения Миняйло, отпустил активиста из-под стражи.