Уголовное дело об участии в массовых беспорядках в отношении Алексея Миняйло, который был фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве, прекращено. Об этом сообщил его адвокат Алан Гамазов.
По его словам, такое решение Следственным комитетом было принято «за отсутствием в его действиях состава преступления». При этом, уточнил защитник, мужчина намерен требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование.
Алексей Миняйло — волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он отрицал обвинения в свой адрес, утверждая, что 27 июля лишь направлялся к месту проведения акции за честные выборы, но не успел принять участие в акции.
Ранее, как писал News.ru, Басманный суд, который должен был рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения Миняйло, отпустил активиста из-под стражи.