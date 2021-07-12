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Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков рассмотрят в октябре

15:34, 28 сентября 2021
Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков рассмотрят в октябре Юрий Дудь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Зюзинский суд Москвы 20 октября возобновит слушания по административному делу в отношении журналиста Юрия Дудя. Рассмотрение дела о пропаганде наркотиков в двух интервью блогера отложили на время проведения экспертизы криминалистов, передаёт ТАСС.

Слушание назначено на 20 октября в 10:00 мск, — цитирует сообщение агентство.

Летом слушания по делу были отлoжены из-за назначения психолого-лингвиcтической экспертизы в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени Циолкoвского в Калуге.

Дудя обвиняют в пропаганде наркотиков с использованием Интернета из-за его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Однако журналист во время разговора о наркотиках со своими героями делает предупреждение о том, что «наркотики — это зло».

Потребовала проверить Дудя Лига безопасного интернета. Её цель — противодействие «опасному контенту».

Внимание к пропаганде в роликах Дудя связано с тем, что основная аудитория его YouTube-канала — дети и подростки, считает Екатерина Мизулина.

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