Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков рассмотрят в октябре
Александр Чеков
Александр Чеков
15:34, 28 сентября 2021
Юрий ДудьФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Зюзинский суд Москвы 20 октября возобновит слушания по административному делу в отношении журналиста Юрия Дудя. Рассмотрение дела о пропаганде наркотиков в двух интервью блогера отложили на время проведения экспертизы криминалистов, передаёт ТАСС.
Слушание назначено на 20 октября в 10:00 мск, — цитирует сообщение агентство.
Летом слушания по делу были отлoжены из-за назначения психолого-лингвиcтической экспертизы в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени Циолкoвского в Калуге.
Дудя обвиняют в пропаганде наркотиков с использованием Интернета из-за его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Однако журналист во время разговора о наркотиках со своими героями делает предупреждение о том, что «наркотики — это зло».
Потребовала проверить Дудя Лига безопасного интернета. Её цель — противодействие «опасному контенту».
Внимание к пропаганде в роликах Дудя связано с тем, что основная аудитория его YouTube-канала — дети и подростки, считает Екатерина Мизулина.