Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков рассмотрят в октябре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблему расселения граждан из аварийного жилья как системное явление можно решить в течение пяти — семи лет, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Собеседник напомнил, что сейчас в России действует программа расселения из ветхих домов, признанных таковыми на начало 2017-го, и девять субъектов завершили её досрочно.

Мы сейчас будем готовить новую программу. И первые 45 млрд рублей для регионов, которые уже закончили работу по действующей программе, [рассчитанной до 2024-го], будут выделены — это в наших ближайших...