Набирает обороты движение в поддержку одного из арестованных по «московскому делу» актёра Павла Устинова. Сначала за молодого человека вступились коллеги по цеху — среди них много известных имен вроде Сергея Безрукова, Гарика Харламова и других. Затем десятки людей встали в очередь на одиночный пикет в поддержку актёра перед зданием администрации президента. На следующий день после акции адвокат Устинова Анатолий Кучерена сообщил, что, ещё до рассмотрения апелляции на приговор его подопечного генпрокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову. При этом ранее суд уже смягчил меры пресечения против нескольких обвиняемых по «московскому делу», о которых активно писали СМИ и высказывались общественные деятели. В связи с этим News.ru спросил экспертов, можно ли говорить о том, что в России суд стал больше прислушиваться к мнению общественности, решает ли она исход дела и кто может понести наказание в случае пересмотра дела.

Профессор кафедры политологии и политического управления Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Дмитрий Слизовский, что на протестную активность в этом году влияют и внутриполитические, и внешнеполитические факторы.

Несомненно есть напряжение в стране. Есть элементы недоверия власти. Власть ведёт себя неактуально с точки зрения неудовлетворения интересов некоторых групп. Есть внешние экономические санкции, есть общественно-политические настроения, связанные с упрёками в адрес России. Совокупность этих факторов поддерживает подобные общественные настроения. И необязательно эти настроения связаны с пониманием, вокруг чего можно протестовать. Дмитрий Слизовский профессор кафедры политологии и политического управления Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС

Эксперт добавляет, что общественное мнение будет усиливать своё влияние, так как оно является отражением экономической и социальной ситуации, так как проблемы не решаются. По мнению политолога, протест переживает качественное преобразование.

Мы сталкиваемся с новым неожиданным проявлением протеста. Он изменяется не только количественно, но и качественно: используются новые приёмы, способы, технологии, в частности, одиночные пикеты. Мы видим, что люди стремятся к тому, чтобы не нарушать закон — для одиночного пикетирования не нужно разрешения местной власти, — говорит Слизовский.

Профессор предполагает, что общественная кампания в поддержку Устинова сыграет свою роль, и дело пересмотрят, но санкций для судьи, вынесшего актёру приговор с реальным сроком заключения, не будет, так как власть не захочет, чтобы возникла ситуация, когда люди станут думать, что «если один раз получилось наказать, то и остальных судей можно направо и налево отстранять и отдавать самих под суд».

Руководитель проекта «Апология протеста» Алексей Глухов считает, что общественная кампания в поддержку Павла Устинова может оказаться согласованной с властями.

С одной стороны это выглядит как согласованная управляемая кампания. Её поддержали представители госСМИ, хотя в понедельник большинство из них с воодушевлением восприняли три с половиной года Устинову. Массовое педалирование этой темы в публичном пространстве с подключением совершенно неочевидных публичных лиц говорит о том, что есть разрешение ругать судью Криворучко. Алексей Глухов руководитель проекта «Апология протеста»

По мнению эксперта, уделять внимание только делу Устинова и игнорировать ситуацию с другими фигурантами «московского дела» «странно и несоразмерно».

Почему общественная кампания только в поддержку Устинова, а не в отношении всех, не в отношении Данила Беглеца, которому дали реальный срок за признание вины? Где соразмерность? Это выглядит странно, — считает Глухов.

Руководитель проекта «Апология протеста» также, как и предыдущий эксперт уверен в том, что Устинову изменят приговор, но ни силовики, ведшие дело Устинова, ни судья наказаны не будут. Глухов напоминает, что до сих пор не заведено ни одного уголовного дела против тех, кто подкинул наркотики журналисту Ивану Голунову и пытался его посадить.

Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральный судья в отставке Сергей Паршин считает, что, наказание следователя и судьи, занимающихся делом Устинова, будет зависеть от позиции вышестоящей инстанции.

Если приговор будет отменён, то важно по какому основанию он будет отменён. Если он будет отменён с прекращением дела, ну например за отсутствием состава преступления, то это будет считаться браком в работе судьи и конечно следствия. Для следователя отсутствие обвинительного приговора или отмена обвинительного приговора — это плохой показатель. Это может сказаться на продвижении по службе. Что касается судьи, то эти данные будут фигурировать во всех характеристиках, которые он будет представлять для продвижения по службе, скажем, если он захочет стать председателем суда или перейти в городской суд. То есть показатели отмены и изменения приговоров учитываются. Но если судья не допустил никакого нарушения закона, когда он выносил приговор, и это лишь его внутренние убеждения, с которыми могут согласиться, а могут не согласиться, то ни о каком дисциплинарном преследовании и речи быть не может. Сергей Паршин федеральный судья в отставке

Эксперт добавляет, что судья отвечает за нарушение закона — грубое, однократное или систематическое — но сам по себе приговор или любое другое решение оснований для дисциплинарной ответственности не создаёт. В процессе с Устиновым судья Криворучко отказался приобщить к делу видеозапись, на которой видно, что делал обвиняемый за несколько секунд до задержания. Поддерживающие Павла Устинова особо подчеркивали эту деталь. По мнению Паршина, судья мог отклонить ходатайство о приобщении видео к делу потому что оно было представлено с нарушением закона.

Второй вариант — судья, возможно, сказал: хорошо, но вы имеете запись, которая относится к предыдущему периоду, то есть на ней показано, что человек стоит и ничего не делает, а потом он побежал и начал кого-то бить, а тут у вас этого отрезка, который вменяется, нет, не записан. И в том, и в другом случае судья прав. Судья должен убедиться, что запись не смонтирована и касается периода, который указан в обвинительном заключении, не раньше и не позднее. Поэтому судья мог это сделать. Если приговор не будет отменён, тогда всё правильно, — утверждает Паршин.