Дело украинского журналиста Гордона начнут рассматривать 18 июня Суд: рассмотрение дела журналиста Гордона назначено на 18 июня

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2-й Западный окружной военный суд 18 июня проведет предварительные слушания по уголовному делу украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Там уточнили, что процесс пройдет в заочной форме.

2-й Западный окружной военный суд 18 июня проведет предварительные слушания в рамках рассмотрения по существу уголовного дела в отношении Гордона Дмитрия Ильича. Процесс будет проходит в заочной форме, — уточнили в суде.

Мужчина заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). А также ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).

Ранее, 2 июня, Следственный комитет РФ передал в суд уголовное дело о призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах России в отношении Гордона. Он в прямом эфире призывал совершить вооруженное нападение на РФ с использованием ядерного оружия.

В 2022 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста. Тогда же, в середине июля, Гордон был объявлен в розыск в первый раз. Пресс-служба суда пояснила, что дело бывшего депутата Киевского горсовета проходит по трем статьям, в том числе — распространение фейков о Вооруженных силах РФ и экстремизм.

Кроме того, Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу журналиста газеты The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Документы направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Следствием установлено и документально подтверждено, что американец в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК „Уралвагонзавод“». Оно специализируется на выпуске и ремонте военной техники.