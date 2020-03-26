https://static.news.ru/photo/9112e9b6-6f51-11ea-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела участника запрещённой в России террористической секты «Аум Синрикё» Михаила Устьянцева.

Следователи собрали достаточно доказательств по делу. Теперь оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Устьянцев с 2010 года по апрель 2018 года руководил российским структурным подразделением секты, организовывал распространение среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины. Полученные от адептов денежные средства он передавал японским руководителям сообщества, тем самым финансируя терроризм.

Соучастников фигуранта объявили в розыск.

Как писал NEWS.ru, в июле 2018 года в Японии были казнены последние члены террористической секты «Аум Синрикё». Суд признал их виновными в газовой атаке в токийском метро в 1995 году, распылении зарина в городе Мацумото в 1994-м, а также в убийстве семьи из трёх человек.