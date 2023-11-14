«Мое дело простое как три копейки»: Скочиленко выступила с последним словом Художница Скочиленко заявила о невиновности на суде по делу о фейках

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Художница Александра Скочиленко

Художница Александра Скочиленко, выступая с последним словом в суде по делу о фейках, назвала его простым настолько, что сроки рассмотрения удивляют начальника СИЗО, передает группа поддержки девушки в Telegram. Подсудимая назвала себя невиновной и подчеркнула, что не заслуживает тюремного срока из-за состояния здоровья. Обвинение ранее запросило для нее восемь лет колонии.

Мое дело простое как три копейки. Удивляется даже начальник СИЗО-5: «Да что там можно рассматривать в твоем деле?» Замечу, что я сама упростила работу следствия — пошла на сотрудничество. <...> Еще бы, ведь мне нечего скрывать, потому что я невиновна, — сказала Скочиленко.

Художница заявила, что в ее действиях нет состава преступления, так как она не распространяла информацию, которая была бы для нее заведомо ложной. И уж подавно, заверили Скочиленко, ею не руководили мотивы ненависти и вражды.

Девушку судят за то, что в марте 2022 года она заменила в петербургском магазине ценники на стикеры с заведомо ложной информацией о действиях российских военных. Защита настаивает, что ее достоверность проверить было невозможно и состава преступления нет. 13 ноября заседание по делу художницы перенесли из-за аплодисментов слушателей, которые вызвала речь адвоката.