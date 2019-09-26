https://static.news.ru/photo/951ac12a-e057-11e9-8133-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Дело настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского передали в центральный аппарат СКР. Как сообщили в ведомстве, пострадавшими от развратный действий священнослужителя признаны семеро детей.
Для всестороннего и оперативного расследования уголовное дело в отношении Николая Стремского передано в ГСУ СК России, — рассказали ТАСС в ведомстве.
Сейчас пострадавшим детям оказывается психологическая помощь.
Священника пометили в СИЗО ещё 23 сентября. Как писал News.ru, ему предъявили обвинение сразу по трём статьям. Согласно данным Ленинского районного суда, священника обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.