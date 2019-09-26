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Российские компании в 2019 году потратили на очистку воздуха 77 млрд рублей. Средства выделялись на улучшение состояния окружающей среды в семи из 12 городов — промышленных центров. Населённые пункты участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух», рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Программа является частью нацпроекта «Экология», призванного до 2024-го снизить объём выбросов предприятий на 20%. На эти цели выделено 455 млрд внебюджетных инвестиций. Речь идёт о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске,...