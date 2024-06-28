Дело супруга Блиновской вывели в отдельное производство

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Блогер Елена Блиновская, ее супруг Алексей

Уголовное дело, возбужденное в отношении объявленного в розыск Алексея Блиновского, было выведено в отдельное производство, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката мужа блогера Елены Блиновской Наталию Сальникову. Она подчеркнула, что в настоящее время разыскиваемый находится в зоне проведения специальной военной операции, по этой причине дело и было выведено в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении Алексея выделено в отдельное производство, так как он сейчас находится в зоне СВО, где выполняет поставленные боевые задачи, — заявила Сальникова.

Как сообщалось ранее, блогер и основатель «Марафона желаний» Елена Блиновская закончила знакомиться с материалами уголовного дела, возбужденного против нее. По словам ее адвоката, в деле насчитывается 46 томов. Отмечается, что общая сумма задолженности блогера перед государством снизилась на 70 млн рублей, так как она продала квартиру семьи.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 900 млн рублей. Кроме того, ее обвиняют в легализации имущества преступным путем. Ее супруг обвиняется в пособничестве уклонению от уплаты налогов, он объявлен в розыск.