Дело солдата Шамсутдинова рассмотрит коллегия присяжных

https://static.news.ru/photo/480e7518-f98b-11ea-9fea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассмотрит коллегия присяжных во 2-м Восточном окружном военном суде. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба инстанции.

В суде отметили, что уголовное дело Шамсутдинова поступило накануне. Судьёй на процессе будет Антон Антонов.

Признак рассмотрения дела — рассматривается с участием присяжных заседателей, — сообщается нам сайте суда.

Подчёркивается, что интересы подсудимого представляют три адвоката — Лев Асауленко, Руслан Нагиев и Равиль Тугушев.

Шамсутдинова арестовали после расстрела сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. От рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По версии защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле. Срочнику может грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как ранее передавал NEWS.ru, обвинительное заключение по делу Шамсутдинова утверждено.