https://static.news.ru/photo/b5dd026a-2035-11ea-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гособвинение попросило суд признать недопустимым доказательством результаты второй экспертизы по делу режиссёра Кирилла Серебренникова «Седьмой студии» и провести новую экспертизу.

Обвинение попросило суд о проведении новой, третьей по счёту экспертизы по делу Серебренникова. Суд дал защите время до среды для подготовки своей позиции, — сообщила ТАСС адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы обвиняемой Софьи Апфельбаум.

По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии», работая в рамках проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», похитили более 130 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее NEWS.ru писал, что на процессе по делу «Седьмой студии» сотрудница департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Анна Балашова отказалась от своих показаний во время следствия и заявила, что «оговорила себя и подсудимую Софью Апфельбаум, находясь под эмоциональным давлением».