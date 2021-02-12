Дело против Навального о клевете возбудили после заявления блогера

https://static.news.ru/photo/a1e54f0e-6d39-11eb-8b81-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

Уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после заявления в Следственный комитет блогера Ильи Ремесло.

Увидел публикацию Навального в Интернете и обратился в СК с заявлением, который начал доследственную проверку. Сотрудники ведомства вышли на ветерана Игната Артёменко, который сделал собственное заявление в Следственный комитет. На основе его заявления уже было возбуждено уголовное дело, — рассказал ТАСС Ремесло.

Он добавил, что в материалах уголовного дела есть подписанное заявление ветерана Артёменко в СК России.

Ранее адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.