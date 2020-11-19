Дело против Михаила Меня может быть закрыто

https://static.news.ru/photo/c7d637a2-2afc-11eb-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Дело по обвинению аудитора Счётной палаты Михаила Меня в растрате 700 млн рублей может быть закрыто. Причина заключается в истечении срока давности.

В четверг, 19 ноября, Басманный суд избрал Меню меру пресечения. Чиновник обвиняется в растрате бюджетных средств в 2011 году, когда он совмещал посты губернатора и председателя правительства Ивановской области. Меню в течение двух месяцев запрещено покидать дом в посёлке Архангельское, за исключением двухчасовых прогулок на участке, а также общаться с определённым кругом лиц и пользоваться средствами связи и Интернетом. При этом от работы в Счётной палате он не отстранён.

Адвокат Меня Мурат Мусаев выразил недовольство таким решением суда. Он подчеркнул, что подобные меры излишни. Хотя, по его словам, в этом есть и положительная сторона, учитывая пандемию коронавируса.

С учётом личности Михаила Меня считаю, что подобные ограничения являются чрезмерными, и никакой необходимости в них для правосудия я не вижу. Михаил Александрович, конечно, сможет заниматься работой, но только дома. Тем более что суд разрешил ему общаться с лицами, не имеющими отношения к уголовному делу, — сказал юрист.

Сам Мень вину не признаёт. Как утверждает «Коммерсант», под следствием ему предстоит провести три или четыре месяца, после чего дело должно быть закрыто за истечением десятилетнего срока давности. Но, как отмечает источник, для прекращения дела следствие должно получить согласие обвиняемого или дождаться соответствующего судебного решения.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин знает о ситуации с обвинением Михаила Меня в хищении бюджетных средств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.