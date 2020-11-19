Дело против Михаила Меня может быть закрыто

Дело по обвинению аудитора Счётной палаты Михаила Меня в растрате 700 млн рублей может быть закрыто. Причина заключается в истечении срока давности.
В четверг, 19 ноября, Басманный суд избрал Меню меру пресечения. Чиновник обвиняется в растрате бюджетных средств в 2011 году, когда он совмещал посты губернатора и председателя правительства Ивановской области. Меню в течение двух месяцев запрещено покидать дом в посёлке Архангельское, за исключением двухчасовых прогулок на участке, а также общаться с определённым кругом лиц и пользоваться средствами связи и Интернетом. При этом от работы в Счётной палате он не отстранён.
Адвокат Меня Мурат Мусаев выразил недовольство таким решением суда. Он подчеркнул, что подобные меры излишни. Хотя, по его словам, в этом есть и положительная сторона, учитывая пандемию коронавируса.
С учётом личности Михаила Меня считаю, что подобные ограничения являются чрезмерными, и никакой необходимости в них для правосудия я не вижу. Михаил Александрович, конечно, сможет заниматься работой, но только дома. Тем более что суд разрешил ему общаться с лицами, не имеющими отношения к уголовному делу, — сказал юрист.
Сам Мень вину не признаёт. Как
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин знает о ситуации с обвинением Михаила Меня в хищении бюджетных средств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.