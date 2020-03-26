https://static.news.ru/photo/c5e3860e-6f48-11ea-8447-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следователи передали суду уголовное дело в отношении 28 жителей села Чемодановка Пензенской области, которые принимали участие в массовой драке.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, фигуранты обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках, убийстве и покушении на убийство.

Ранее NEWS.ru писал, что село Чемодановка получит около 100 млн рублей на создание комфортной среды. Деньги будут поэтапно выделяться в рамках федеральных и региональных программ до 2025 года.

Село Чемодановка стало известно на всю страну после конфликта между местными жителями, который произошёл 13 июня. Поводом к нему стала ссора детей, после которой произошли столкновения с представителями цыганской диаспоры. Один человек погиб.