Дело пилота сгоревшего в Шереметьево лайнера Superjet передали в суд

https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Уголовное дело в отношении пилота «Суперджета» Дениса Евдокимова поступило в Химкинский районный суд Московской области. Его обвиняют в гибели пассажиров во время жёсткой посадки лайнера в столичном аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.

Уголовное дело в отношении Евдокимова поступило в суд и зарегистрировано. Дата слушаний пока не назначена, — передаёт ТАСС.

Лётчик обвиняется в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло причинение по неосторожности тяжкого вреда и смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

Катастрофа SSJ 100 в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года. Борт вернулся в аэропорт примерно через полчаса после вылета и совершил жёсткую посадку. В результате возгорания погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

Ранее NEWS.ru писал, что подготовка пилотов после трагедии в Шереметьево изменится. По словам главы Росавиации Александра Нередько, мероприятия по совершенствованию тренажёрной подготовки лётчиков уже подготовлены и проходят межведомственное согласование.