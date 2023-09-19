Дело об угрозах военкору Шурыгину передали в следственные органы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дело об угрозах убийством военкору Владиславу Шурыгину передали в следственные органы для дачи процессуальной оценки, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. По данным ведомства, есть основания полагать, что преступные действия направлены на воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности.

По решению Зюзинского межрайонного прокурора Москвы уголовное дело по факту угроз убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), поступивших военному корреспонденту Владиславу Шурыгину, передано в следственные органы для дачи процессуальной оценки по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), — сказано в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, ранее установлено, что военкору позвонил неизвестный и сообщил о намерении запустить беспилотник по адресу проживания журналиста. Шурыгину поступали и другие угрозы по телефону.

Ранее военкор лично подтвердил поступавшие в его адрес угрозы. В то же время он опроверг слухи о получении посылки с гипсовой статуэткой. Таковую прислали политологу Константину Сивкову. Весной взрывчаткой, заложенной в статуэтку, был убит военкор Владлен Татарский. Гипсовый бюст ему вручили на мероприятии в Санкт-Петербурге.