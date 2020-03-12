https://static.news.ru/photo/f90ff8fe-6459-11ea-8d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналистов издания «Медуза», которые являются свидетелями в процессе об убийстве знакомого фигурантов «пензенского дела» Артёма Дорофеева, рассказал о ходе расследования. По его словам, материалы переданы из Следственного управления Рязанской области в центральный аппарат Следственного комитета.

Он отметил, что это дело объединят с делом об убийстве другой знакомой участников запрещённой в России организации «Сеть» Екатерины Левченко, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, накануне эксперты-криминалисты подтвердили, что найденные ранее в рязанском лесу останки принадлежат Екатерине Левченко. Труп был обнаружен 4 марта неподалёку от того места, где нашли тело Артёма Дорофеева — второго знакомого анархистов.

Левченко была знакомой фигурантов дела «Сети». Она пропала весной 2017 года. Издание «Медуза» назвало пензенских активистов, осуждённых по делу «Сети», причастными к исчезновению и возможному убийству девушки.

По версии «Медузы», сотрудники ФСБ знали о возможной причастности двух фигурантов дела «Сети» к убийству Левченко и её друга Артёма Дорофеева, но замолчали информацию, чтобы не передавать дело СК и не дать адвокатам подозреваемых шанса организовать суд присяжных.