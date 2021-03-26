Дело об убийстве Япончика доверят присяжным

https://static.news.ru/photo/5c968506-8e42-11eb-a7d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд рассмотрит с участием присяжных уголовное дело об убийстве криминального «авторитета» Вячеслава Иванькова, известного также как Япончик, рассказали журналистам в пресс-службе инстанции, где прошло «предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашия Д.Х., Шадания М.Х.».

Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор назначен на 14 апреля, — цитирует сообщение РИА Новости.

Оперативники считают, что в апреле 2009-го ранее судимый житель Московской области Илья Симония, преследуя цель поделить сферы влияния в преступном мире, организовал убийство Иванькова. Для этого он привлёк Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Следствие считает, что заговорщики следили за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль «Газель» и мобильные телефоны.

Узнав, что будущая жертва часто посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе в Москве, преступники выбрали для стрельбы, по их мнению, самое удобное место рядом с заведением. Далее по приказу Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану и начали наблюдать за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, расположившись в кузове «Газели», выстрелил из винтовки в Япончика, когда тот покидал ресторан, полагает СК.

Потерпевший умер от ран 9 октября 2009 года в больнице. Киллеры Симония, Папава и Бутба объявлены в международный розыск. После совершения преступления они уехали в Абхазию и сейчас находятся там. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию.

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