Дело об убийстве сторожем главы ФСИН по Забайкалью передано в суд

Уголовное дело в отношении сторожа охотничьего хозяйства из Забайкалья, обвиняемого в убийстве главы ФСИН по краю Евгения Шихова, передано в суд. Об этом Lenta.ru сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.
В рамках расследования было
Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.
Шихов занимал пост главы управления ФСИН по Забайкалью с февраля 2018 года. В 2020-м ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
Как сообщалось, он был убит во время охоты в Карымском районе 24 апреля. Вместе с ним также погиб и предприниматель Виталий Раздобреев. По данным следствия, Макаров, будучи пьяным, из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в двух мужчин, находившихся в охотничьем доме. Шихов погиб сразу, а бизнесмен умер по пути в больницу.