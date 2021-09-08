Дело об убийстве сторожем главы ФСИН по Забайкалью передано в суд

Уголовное дело в отношении сторожа охотничьего хозяйства из Забайкалья, обвиняемого в убийстве главы ФСИН по краю Евгения Шихова, передано в суд. Об этом Lenta.ru сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

В рамках расследования было допрошено более 50 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз, а также восемь исследований с применением полиграфа. Кроме того, проведённая психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого 63-летнего Николая Макарова способным отдавать отчёт своим действиям, сообщили в СК.

Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

Шихов занимал пост главы управления ФСИН по Забайкалью с февраля 2018 года. В 2020-м ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Как сообщалось, он был убит во время охоты в Карымском районе 24 апреля. Вместе с ним также погиб и предприниматель Виталий Раздобреев. По данным следствия, Макаров, будучи пьяным, из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра в двух мужчин, находившихся в охотничьем доме. Шихов погиб сразу, а бизнесмен умер по пути в больницу.