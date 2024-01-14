Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили после пожара на складе WB Mash: СК возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries в Шушарах, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Сообщается, что в списке пострадавших на данный момент значится только одна сотрудница склада, 22-летняя девушка родом из Хабаровска надышалась ядовитыми парами и сильно ударилась при эвакуации.

По информации канала, предварительно, здание не имело разрешения на ввод в эксплуатацию. В настоящий момент правоохранители проверяют всю документацию по противопожарной безопасности, а также наличие необходимых для работы склада разрешений.

Пожар на складе в Шушарах начался 13 января. Возгорание распространилось по всему помещению. На опубликованных кадрах видно, что здание было охвачено огнем, который хорошо видно с высоты авиаполета.

После этого глава Следкома Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту пожара на складе. Также руководитель органа обязал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки. Остальные склады компании работают в штатном режиме.