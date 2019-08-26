https://static.news.ru/photo/edc0803c-c7e1-11e9-b535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imago stock&people/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий в Костромской области.

По данным областного СК РФ, в текущем году в Костроме неизвестные открыли производство индивидуальных перевязочных пакетов, используя для этого аналогичную продукцию с истёкшим сроком годности. Злоумышленники переупаковывали товар под марку другого производителя, имеющего регистрационное удостоверение.

Произведённые таким способом недоброкачественные медицинские изделия они реализовывали юридическим лицам на территории страны, отправляя заказчикам партии фальсификата через транспортные компании. Данные медицинские изделия, согласно заключению эксперта, не соответствуют требованиям ГОСТ, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе СК уточнили, что с начала года прибыль фигурантов от продажи данной продукции составила примерно 500 тысяч рублей.

В августе сотрудники УЭБ и ПК УМВД по области провели контрольную закупку фальсификата, после чего провели обыски, в ходе которых были изъяты бухгалтерские и иные учётные документы, свыше четырёх тысяч индивидуальных перевязочных пакетов с истекшим сроком годности с маркировками до 1980 года выпуска, около семи тысяч медизделий, телефоны и ноутбук.

На данный момент следователи устанавливают причастных к преступлению.

Как писал News.ru, ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что более 25% от всей продаваемой в России питьевой воды — фальсификат.