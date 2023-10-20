Дело о подготовке убийства Владимира Соловьева поступило в суд

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Второй Западный окружной военный суд займется рассмотрением уголовного дела по факту подготовки убийства телеведущего Владимира Соловьева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Обвиняемому Василию Стрижакову вменяется шесть статей Уголовного кодекса РФ, в том числе статья 205.5 «Участие в террористической организации» и незаконный оборот оружия.

Уголовное дело поступило, материалы переданы судье, — заявили в суде.

Другими статьями, которые вменяются Стрижакову, являются статьи 223 «Незаконное изготовление оружия», 222 «Незаконный оборот взрывчатых веществ», а также 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатки». Отмечается, что ранее Стрижаков уже привлекался к ответственности за соучастие в убийстве и нескольких нападениях, совершенных на почве межрасовой ненависти.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее заявил, что обвиняемыми по делу о покушении на убийство Владимира Соловьева станут восемь человек. Они являются участниками неонацистской террористической организации National Socialism/White Power. Злоумышленники планировали подорвать автомобиль журналиста в Москве, а затем скрыться за рубежом.