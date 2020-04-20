Дело о нападении на фельдшера в Кировской области передали в СКР

https://static.news.ru/photo/f9b05700-82da-11ea-9bee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело, возбуждённое полицией по факту нападения на врача скорой помощи в Кировской области, передано в Следуправление СКР по региону.

Инцидент произошёл 17 апреля в Кирово-Чепецке. На фельдшера, приехавшего по вызову, напали двое пьяных мужчин. В результате медработник получил травмы.

Нападавшие задержаны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону мужчина напал на бригаду скорой помощи при госпитализации. Дебошир избил фельдшера, а также выбил одно из стёкол в спецавтомобиле. Позже он заявил, что был пьян и ничего не помнит.