Дело о мошенничестве возбудили после скандала с известной блогершей РЕН ТВ: возбуждено уголовное дело о мошенничестве после скандала с блогершей Чекалиной

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Валерия Чекалина

Уголовное дело по статье о мошенничестве (статья 158 УК РФ) возбудили после скандала, в котором фигурирует стилист Эльвира Янковская и блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, ранее адвокат пострадавшей написал заявление в полицию о том, что его клиентка потеряла миллионы рублей из-за стилиста.

В источнике уточнили, что дело было возбуждено в отношении неустановленного лица.

Ранее в августе этого года Чекалина сообщила, что работала со стилистом Янковской. Блогерша утверждала, что та обманула ее на миллионы рублей путем продажи поддельной продукции люксовых брендов. При этом точную сумму ущерба Чекалина называть не стала. Позже стало известно, что по такой схеме стилист обманула еще 15 клиентов.

Позже Чекалина заявила, что вместе с другими пострадавшими она подала на обидчицу коллективный иск в суд.

Ранее стало известно, что блогершу Чекалину оштрафовали на 20 тысяч рублей в качестве штрафа за несанкционированную сходку с фанатами на Патриарших прудах в Москве. На встречу, в ходе которой Чекалина раздавала косметику своего бренда, пришли более двух тысяч поклонников.