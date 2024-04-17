Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в суд спустя полтора года

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе

Уголовное дело о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой передано в суд, сообщил РИА Новости ее муж Евгений Двоскин. Он уточнил, что утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело решили завести по статье о причинении смерти по неосторожности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу, — рассказал Двоскин.

Обвиняемым по делу числится Игорь Малев. Заседание суда состоится 15 мая в 10:00 по московскому времени.

Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Ее муж утверждал, что в журналистку выстрелил другой человек. СМИ при этом сообщали, что причиной гибели стала отрикошетившая пуля.

Ранее сообщалось об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении актрисы Рамили Хисамовой (Искандер) и еще трех человек о покушении на сбыт наркотиков. Речь идет о попытке продажи 2,6 кг запрещенных веществ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.