Дело о гибели людей при нападении собак впервые дошло до суда в истории РФ

https://static.news.ru/photo/3d62b17e-6d12-11eb-8e5c-96000091f725_660.jpg Фото: Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com

Дело, возбуждённое из-за гибели людей во время нападения бездомных собак, впервые в истории РФ дошло до суда, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. В феврале 2020 года силовики сообщали о ряде нападений стай четвероногих на взрослых и детей в нескольких кварталах Красноярска.

В Кировском районе обнаружили тела женщины и мужчины со следами укусов бродячих животных. Позже в СК пояснили, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главы городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка. Его арестовали и обвинили в халатности, повлёкшей смерть людей.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Оперативники считают, что небрежное отношение фигуранта к своим обязанностям спровоцировало бесконтрольное увеличение популяции бездомных собак в Красноярске и последующие нападения. В материалах разбирательства речь идёт о четырёх погибших и двух потерпевших, передаёт сайт регионального СУ СК РФ.

Похожее ЧП произошло в конце 2020 года в Ухте (Республика Коми). 46-летняя женщина погибла в результате нападения на неё собак. Труп со следами нападения животных обнаружили 17 декабря на территории складов на Железнодорожной улице. С места происшествия в больницу также был доставлен 53-летний мужчина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ужесточения правил содержания домашних животных после трагедии в Московской области, где собака в питомнике насмерть загрызла ребёнка. По словам политика, ежегодно около 300–400 человек по всей стране погибают в результате нападения четвероногих, но исполнительная власть никак не реагирует на эту печальную статистику.