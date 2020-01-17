https://static.news.ru/photo/e346e9a4-3936-11ea-afb7-fa163e074e61_660.jpg Виктор Батурин Фото: АГН «Москва»

Арбитражный суд Калмыкии принял решение прекратить производство по иску вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, касающемуся банкротства финансового управляющего её брата Виктора Батурина.

Согласно картотеке арбитражных дел, Батурина передала суду ходатайство об отказе от иска против Эренцена Манжеева.

По словам руководителя пресс-службы предпринимательницы Геннадия Теребкова, компенсация в более чем 600 тысяч рублей была выплачена ответчиком в полном объёме, и поэтому суд «только технически удовлетворил ходатайство о прекращении дела о банкротстве Манжеева в связи с исполнением последним наших требований и полной выплате компенсации».

Теребков пояснил, что Манжеев регулярно подавал иски к Батуриной в рамках процедуры банкротства её брата, однако после «проигрыша своих необоснованных исков» он должен был выплатить компенсацию, передаёт ТАСС.

Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Манжеева, который является финансовым управляющим в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко».

Ранее NEWS.ru писал, что представители вдовы Лужкова назвали рейдерством попытки её брата Виктора Батурина оспорить их старые сделки, заручившись кредиторской поддержкой инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» А1. Права требования долга в размере 3,2 млрд рублей к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину перешли к инвестиционной группе, по словам её представителей, от крупнейшего кредитора Батурина — кипрской компании Sarrio Investments Ltd, которая была признана банкротом в 2016 году.