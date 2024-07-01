Дело не в углеводах: сбросить вес легко, убрав эти три продукта

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Многие сталкивались с проблемой, когда перестаешь есть почти все, а вес все равно не уходит. Очень часто так бывает у людей старше сорока лет, в основном у женщин. Гинеколог Екатерина Волкова рассказала, в чем ошибка.

Эксперт объяснила, что женщины исключают из рациона углеводы, хотя бояться их не стоит. Чтобы вес сдвинулся с мертвой точки, лучше убрать сахар, хлеб и красное мясо. Вместо последнего лучше есть рыбу или птицу.

Не исключайте из рациона растительные масла, семена и орехи. Это ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для организма. Надо ежедневно употреблять сложные углеводы и овощи.

Однако к правильному питанию нужно добавить физическую активность, хотя бы прогулки. Обязательно нужно высыпаться — в идеале восемь часов в сутки, заключила врач.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал, что люди, придерживающиеся смузи-диет во время похудения, занимаются самообманом, а также сталкиваются с энергодефицитом. По его словам, эти напитки не позволяют снизить процент жира в организме.

До этого нутрициолог Ирина Писарева предупреждала, что употребление смузи и сока на голодный желудок может вызвать брожение, метеоризм или диарею. Она уточнила, что кофейные напитки также негативно влияют на работу ЖКТ.