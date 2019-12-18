https://static.news.ru/photo/de0aedd0-2268-11ea-80b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат журналиста Ивана Голунова из «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин рассказал, что уголовное дело на силовиков, незаконно задержавших представителя СМИ, было заведено 18 декабря.

Об этом ему рассказал следователь, передаёт «Интерфакс». Других подробностей представитель правоохранительных органов не назвал.

Я дозвонился до следователя, и тот сообщил, что дело было возбуждено вчера, 18 декабря, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин во время пресс-конференции подчеркнул, что в отношении всех пяти отстранённых после незаконного задержания Голунова сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела. Сам журналист о делах ничего не слышал.