Адвокат журналиста Ивана Голунова из «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин рассказал, что уголовное дело на силовиков, незаконно задержавших представителя СМИ, было заведено 18 декабря.
Об этом ему рассказал следователь,
Я дозвонился до следователя, и тот сообщил, что дело было возбуждено вчера, 18 декабря, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин во время пресс-конференции подчеркнул, что в отношении всех пяти отстранённых после незаконного задержания Голунова сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела. Сам журналист о делах ничего не слышал.
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