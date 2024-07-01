Стало известно, за что завели дело против известного журналиста с Украины Дело на Гордона завели из-за призывов убить Путина и Лукашенко

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Дмитрий Гордон

Уголовное дело в отношении известного украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возбудили из-за его призывов убить президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, передает ТАСС. Заочное судебное разбирательство над фигурантом проходит во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

По версии гособвинения, Гордон, выражающий недовольство по отношению к нынешнему президенту России и критически оценивающий СВО, призвал на своем канале на YouTube к устранению Путина. Также он призывал к началу гражданской войны в России и к убийству президента Белоруссии. Кроме того, журналист распространил дезинформацию о российской армии и просил президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России. Все эти видеоролики были опубликованы в марте 2022 года.

МВД России объявило Гордона в розыск в январе. В 2022 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста. Тогда же, в середине июля, Гордон был объявлен в розыск в первый раз.

18 июня 2-й Западный окружной военный суд провел предварительные слушания в рамках рассмотрения по существу уголовного дела против Гордона. До этого Следственный комитет РФ передал материалы в суд.