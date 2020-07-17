Дело Михаила Ефремова передано в прокуратуру

https://static.news.ru/photo/fa42307e-c832-11ea-9e72-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, по вине которого произошло ДТП в центре Москвы, передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, следует из сообщения полиции.

Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Актёру предъявили обвинение в окончательной редакции в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Потерпевшими по делу признаны вдова, два сына и брат погибшего в ДТП Сергея Захарова. По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, дело содержит видеоматериалы после аварии и пять томов.

Актёр Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя фургона госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. В свою очередь адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родные погибшего не приняли извинения Ефремова и не примут от него материальную помощь.

Впоследствии адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии «участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданская жена Сергея Захарова Ирина Стерхова заявила, что следствие игнорирует её. Женщина, с которой Захаров прожил последние 22 года, оказалась не посвящена в детали громкого дела. По её словам, она больше других зависела от Сергея и заслуживает стать главной потерпевшей в деле.