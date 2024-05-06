Дело «Макфы» останется в Челябинске Адвокат Айвар: дело «Макфы» не стали передавать в арбитражный суд

Фото: Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

Районный суд Челябинска отказался передавать дело о национализации «Макфы» арбитражным судьям. Как объяснила адвокат Людмила Айвар «Интерфаксу», в таком случае процесс стал бы открытым.

Отказано, — сказала она.

Центральный районный суд Челябинска в ответ на ходатайство шести ответчиков по делу «Макфы» принял решение не передавать производство в арбитраж. Всего ответчиками выступают 12 физических лиц.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов заявил, что информация про остановку работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности. По его словам, это делается ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга.

До этого Генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск о взыскании имущества «Макфы» и других компаний, а пристав арестовал их акции для обеспечения этого иска. Как заявил адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов, производитель макарон не прекратит работу из-за ареста акций судебным приставом.