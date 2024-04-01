Дело «Макфы», морковка панды Катюши, «гаванский синдром»: что будет дальше

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Судебные приставы арестовали счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по делу об изъятии «Макфы», панда Катюша из Московского зоопарка покусилась на морковку мамы Дин-Дин, но потерпела неудачу, а американские СМИ обвинили российские спецслужбы в случаях «гаванского синдрома» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что не так с «Макфой»

Генпрокуратура потребовала передать в доход государства акции одного из крупнейших производителей макарон 28 марта. Причиной стали подозрения на «коррупционное происхождение». Кроме прочего, внимание компетентных органов привлек тот факт, что бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти.

Известно, что Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, а после до 2010 года был главой Челябинска. До 2014 года он занимал пост губернатора Челябинской области. Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

Они не имели права заниматься предпринимательской деятельностью на этих должностях. По факту же бизнесмены владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировались и не передавались в контрольные органы. Примечательно, что «Макфа» выросла на базе других производств, принадлежащих Юревичу. Речь идет о Челябинской макаронной фабрике, Сосновском комбинате хлебопродуктов и Челябинском хлебокомбинате № 1.

Фото: Anatoliy Kolushenko/Russian Look/Global Look Press Михаил Юревич

Все перечисленные бизнесы Юревич оформлял на Белоусова. Он в свою очередь переписывал их на супругу, дочь с ее мужем и тещу.

Учитывая эти факторы, иск Генпрокуратуры был немедленно внесен в Центральный районный суд Челябинска, где его уже удовлетворили. В связи с этим ГП получила право на арест счетов и активов Белоусова и Юревича. Сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.

Речь идет об активах зятя Белоусова, матери объявленного в розыск Михаила Юревича и других физических и юридических лиц. Отмечается, что арестованы 100% акций таких компаний как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов». Все они так или иначе связаны с фигурантами дела.

Сейчас, по оценкам надзорных органов, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд руб., а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд руб. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд руб.

Известно, что Юревич в настоящий момент скрывается от правосудия. Белоусов же получил свой первый приговор в марте 2022 года. Он должен был отправиться за решетку на 10 лет, однако решение суда отменили в декабре 2023 года. Дело Белоусова было передано в Мосгорсуд для рассмотрения в новом составе.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Панда Катюша и ее украденная морковка

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова регулярно публикует видео с уникальной пандой Катюшей. Она стала первым представителем своего вида, родившимся на территории России. Так, последним знаменательным событием стала попытка Катюши осилить большую морковку, которую она забрала у своей мамы.

«Катюше достался большой кусок маминой морковки. Но как же с ней справиться», — написала Акулова.

Катюша является дочерью самца Жуи и самки Дин-Дин. Их привезли в Москву из Пекина в 2019 году в рамках установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Катюша появилась на свет спустя четыре года. Отец Жуи не участвует в воспитании малышки, а вот мама находится с ней круглосуточно.

Совсем недавно Катюшу впервые выпустили в большой вольер, где на нее могут посмотреть гости и жители столицы. Она уже уверенно лазает по решеткам, выполняет кувырки и катается с горки. В вольере специально для панды организовали бассейн.

«До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Московском зоопарке надеются, что в будущем у Катюши появятся брат или сестра. Жуи и Дин-Дин планируют свести повторно в 2026 году. Известно, что большие панды крайне неохотно размножаются, а в неволе этот процесс становится еще более редким. Это, в частности, привело к катастрофическому сокращению популяции.

Фото: t.me/svetlanaakulova1 Светлана Акулова

Что за «гаванский синдром» и причем тут Россия

Телеканал CBS News накануне заявил, что у него есть доказательства причастности российских спецслужб к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов. Из-за него сотрудники ощущали необъяснимые тошноту и головную боль. По словам журналистов, речь идет о письмах представителей Совбеза РФ, якобы дающих возможность прийти к такому выводу.

Представители СМИ уже обсудили свои доводы с экс-руководителем следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэгом Эдгрином. Он выразил полную уверенность в причастности России к инцидентам.

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил Эдгрин.

Впервые «гаванский синдром» (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом) зафиксировали у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты подверглись неизвестному звуковому воздействию с долговременными последствиями для здоровья.

Россию же начали обвинять в причастности к синдрому лишь в июле 2021 года. Однако тогда Центральное разведывательное управление США заявляло, что не имеет достаточно доказательств.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Информацию о причастности России к ухудшению самочувствия дипломатов не раз опровергали в МИД, Совфеде и даже Кремле. США тем временем создавали целые ведомства по расследованию, во главе одного из них назначали даже «охотника за бен Ладеном». Последний раз разведсообщество США сообщило, что причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука.

На фоне новых обвинений России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ни разу не видела хоть сколько-то убедительных доказательств.

«Вы знаете, что это совсем не новая тема. <...> Ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал», — заявил Песков.

Читайте также:

В Госдуме призвали строго контролировать финансовые потоки мигрантов

В ОДКБ объяснили Пашиняну, где проходит зона ответственности организации

МИД Казахстана дал совет своим гражданам в России