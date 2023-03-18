Дело Лютого: кто угробил новорожденного ребенка блогера-сыроеда Кто такой Максим Лютый и почему младенец погиб практически спустя месяц после появления на свет

Фото: yarilo_drug/vk.com

Максим Лютый

18 марта 43-летний блогер-сыроед Максим Лютый был задержан в Сочи в связи со смертью его месячного сына, о которой СМИ и Telegram-каналы сообщили еше 13 марта. Ресурс Kub Mash заявил, что малыш скончался от истощения и пневмонии — таковой оказалась предварительная причина трагедии. Почти сразу против мужчины возбудили уголовное дело. Кто такой Максим Лютый и почему младенец погиб практически спустя месяц после появления на свет — разбирался NEWS.ru.

Как умер сын блогера Лютого

По данным Kub Mash, грудничку стало плохо 8 марта и его отвезли в 9-ю детскую больницу Сочи, но по дороге он скончался. После случившегося в квартире блогера-сыроеда Максима Лютого и его жены Оксаны провели обыски.

Кто такой блогер-сыроед Максим Лютый

В Сети Лютый известен пропагандой сыроедения (он считает, что нельзя употреблять в пищу термически обработанные продукты) и продвижением праноедения — призывает питаться энергией солнца без еды и даже воды.

Фото: yarilo_drug/vk.com Максим Лютый

Недавно у блогера родился сын. Kub Mash отмечал, что роды проходили в домашних условиях 11 февраля 2023-го, а роль акушера сыграл сам Лютый. Позже у мальчика, по информации издания, начались судороги и хрипы, а утром 8 марта Максим с Оксаной обратились за помощью к медикам. Но врачи по сути лишь констатировали смерть ребенка.

Телеканал «360», ссылаясь на соседку блогера, добавил, что сыроед известен в своём районе как «жесткий абьюзер». Даже местные мужчины, проживающие в поселке Вардан, замечали садистские наклонности Лютого, утверждает собеседница канала.

По словам женщины, во время беременности сожительница Лютого втайне от него ходила к соседям, которые кормили ее. Соседка предположила, что Лютый запрещал беременной возлюбленной питаться. По ее мнению, решение рожать дома пара приняла совместно, но желание воспитать ребенка-праноеда могло исходить именно от блогера после того, как младенец отказался от груди.

Соседка также рассказала, что Лютый устраивал курсы йоги, которые посещали девушки, желающие похудеть. При этом в рассказы блогера о высшей миссии, спасении мира и насыщении солнцем местные жители верили несильно.

В чем подозревают блогера Лютого и его жену Оксану

Первоначально отец-блогер отделался административным арестом, а в отношении 33-летней матери возбудили уголовное дело — она под подпиской о невыезде. Позже СК РФ отправил ее под домашний арест.

Фото: sledcom.ru

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Установлено, что мать младенца с сожителем проживает в съемном жилье в поселке Вардане. По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение, — заявили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю 14 марта.

В ведомстве подчеркнули, что «с целью установления причины смерти младенца проводится судебная медицинская экспертиза».

18 марта стало известно о задержании Лютого — региональный главк СК РФ добавил, что мужчину подозревают в истязании покойного месячного сына — (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). По данным следствия, Лютый «не менее трех раз в период с февраля по март текущего года забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу».

В настоящее время подозреваемый задержан следователем, с ним проведены необходимые следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела в отношении матери младенца и ее сожителя соединены в одном производстве, — говорится в пресс-релизе СК.

Следком отметил, что расследование обстоятельств смерти мальчика взял под контроль глава кубанского СУ СК РФ Андрей Маслов.

Какое наказание грозит Лютому и его жене?

Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru отметил, что инкриминируемые фигурантам — Лютому и его жене — преступления имеют совершенно различную степень тяжести. По его словам, матери грозит максимум два года лишения свободы, а отцу — семь лет.

Максимальный срок, который грозит матери, — два года лишения свободы, причем, скорее всего, реальное наказание не будет связано с нахождением в исправительном учреждении. Максимальное наказание, которое может быть назначено отцу, — семь лет лишения свободы. Такое преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ уже считается тяжким преступлением со всеми вытекающими последствиями, — рассказал эксперт.

Чем опасно сыроедение для детей и взрослых?

Для детей сыроедение — смертельно опасная практика, так как маленькому организму нужно полноценное сбалансированное питание, предупредила врач-нутрициолог Алевтина Суворова в беседе со «Словом и Делом». Эксперт поясница, что родители не должны заставлять детей жить по своему образу, лишая их права выбора.

При этом для взрослого организма сыроедение является несбалансированной диетой, которая может привести к проблемам с питанием и снижению иммунитета. По словам Суворовой, человек сознательно отказывается от любой пищи животного происхождения, так как ее нельзя употреблять в сыром виде. В итоге организм недополучает необходимые аминокислоты из растительных белков.