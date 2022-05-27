Дело хакеров из группировки REvil «развалится» по вине США «Коммерсант»: дело хакеров из группировки REvil зашло в тупик по вине США

Фото pexels.com

Расследование уголовного дела предполагаемых членов группировки хакеров REvil фактически зашло в тупик, пишет «Коммерсант». Американские власти отказались от сотрудничества с Россией по этому делу, и обвинить вероятных кибермошенников смогли только в махинациях с банковскими картами двух живущих в США мексиканцев. Эксперты отмечают, что дело выглядит бесперспективным.

Защита одного из обвиняемых по делу REevil Дмитрия Коротаева обратилась к заместителю главы Совбеза России Олегу Храмову, который ранее сообщил, что расследование деятельности предполагаемых хакеров фактически приостановлено по вине Совета национальной безопасности США. По его словам, американцы не только не прислали обещанные ранее дополнительные доказательства причастности задержанных к преступлениям, но даже не подтвердили ущерб от вымогательства, а впоследствии сообщили о выходе из переговоров. Между тем Следственному департаменту МВД удалось обвинить предполагаемых участников группы только в незаконном приобретении, хранении и использовании электронных средств перевода денег, а жертвами хакеров стали двое граждан США мексиканского происхождения. При этом ни самих потерпевших, ни данных о нанесённом им ущербе у следствия нет.

Заведующий адвокатской консультацией № 185 Межреспубликанской коллегии адвокатов Игорь Вагин заявил, что передача в суд уголовного дела с таким составом заведомо бесперспективна и разумным выходом из этой ситуации была бы сделка обвиняемых с Генпрокуратурой, в рамках которой они были бы освобождены от уголовной ответственности и одновременно передали изъятые у них средства в качестве гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.

Уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским спецслужбам для борьбы с активизировавшимися в последнее время хакерами с Украины, — отметил Вагин.

Ранее Дмитрий Коротаев заявил, что не признаёт вину в этом деле и даже не знает многих указанных в нём лиц. Отмечается, что во время обыска у Коротаева обнаружили только ноутбук и телефон, что само по себе ещё не доказывает его участие в хакерской деятельности, а информация о причастности Коротаева к преступлению отсутствует в том числе и в материалах дела.