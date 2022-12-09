Дело «Чёрной дыры»: как при ликвидации свалки пропали 400 миллионов Упомянутого Александром Бастрыкиным бизнесмена сравнили с персонажами Гоголя, Ильфа и Петрова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря, глава СК Александр Бастрыкин упомянул про уголовное дело президента корпорации «Газэнергострой — Экологические технологии» Сергея Чернина и его компаньонов, задержанных в ноябре по подозрению в мошенничестве. Им вменяется хищение почти 400 млн рублей из средств госпрограммы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» в Нижегородской области. Там компания Чернина решением правительства РФ была назначена единственным подрядчиком по ликвидации трёх объектов накопленного экологического вреда — свалки «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и хранилища промышленных отходов «Чёрная дыра». NEWS.ru узнал, что известно о данном деле и роли Сергея Чернина, которого после небезуспешной попытки «зайти» на Байкальский ЦБК некоторые сравнили с гоголевским Хлестаковым.

Чёрная дыра Чернина и компании

Как заявил Александр Бастрыкин, по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) помимо Сергея Чернина проходят генеральный директор ООО «Институт „Газэнергопроект“» Дмитрий Сучков и генеральный директор ООО «Газэнергострой — Экологические технологии» Валерий Меркулов. ФСБ задержала их в ноябре в Москве, после чего Басманный суд столицы отправил их в СИЗО.

Они обвиняются в хищении более 385 млн рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба». В ходе выполнения работ на трёх объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков обеспечили подготовку подконтрольным им ООО «Институт „Газэнергопроект“» проектно-сметной документации, включив в неё завышенные расценки на материалы и представив на утверждение ГБУ Нижегородской области «Экология региона», выступающему заказчиком работ. В дальнейшем работы были проведены по сильно заниженной цене, — заявил Бастрыкин.

Ранее стало известно, что это уголовное дело было заведено в апреле 2022 года. Его фигуранты не признают вину. По данным их адвокатов, изначально расследование велось в отношении «неустановленных лиц». На том этапе будущие обвиняемые находились в статусе свидетелей и давали «развёрнутые показания».

Как рассказал NEWS.ru экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, который сегодня активно занимается экологическим активизмом, ещё в 2016 году правительство РФ определило компанию «Газэнергострой — Экологические технологии» Сергея Чернина единственным подрядчиком по рекультивации свалки бытовых отходов «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и огромного полигона «Чёрная дыра», куда сбрасывались отходы завода «Дзержинское оргстекло». Ещё в 2011 году занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев поручил ликвидировать эти объекты.

Чернин был единственным исполнителем контракта, стоимость которого превышала 7 млрд рублей (изначально, в 2016 году, стоимость работ по рекультивации трёх объектов оценивалась в 4 млрд рублей. — NEWS.ru). Формально расследование идёт по всем трём. Но та цифра, которую озвучил Александр Бастрыкин, касается одного эпизода, насколько я понимаю, связанного с затратами на материалы, которые были использованы для рекультивации «Белого моря». А, например, объект «Чёрная дыра» не рекультивирован, то есть не ликвидирован. Деньги на это кончились не сейчас, а ещё в мае 2020 года. Таким образом, Чернин, который получил в полном объёме финансирование, работы не завершил, — пояснил Шингаркин.

Согласно контракту, «Белое море» должны были ликвидировать в августе 2018 года, «Игумново» — в феврале 2019-го, а «Чёрную дыру» — в апреле 2020 года, но сроки неоднократно переносились. В итоге заказчик принял только два из трёх объектов, а в ноябре 2021 года стало известно о заморозке ликвидации «Чёрной дыры». Как заявляли в региональном управлении Росприроднадзора, возобновить работы планируется после того, как скорректированная проектная документация пройдет госэкспертизу из-за «корректировки проекта». До этого Сергей Чернин обещал завершить проект к концу 2022-го — началу 2023 года. По данным подрядчика, из-за ошибки в проекте в реальности пришлось уничтожить на 5,5 тысячи кубометров химикатов больше, чем планировалось. Также проект рекультивации «Чёрной дыры» дорожал более чем на 200 млн рублей из-за ошибки проектировщиков, не обнаруживших «второго дна», из-за чего объём подлежащих выжиганию отходов увеличился.

Фото: Сергей Чернин/vk.com Сергей Чернин

В 2020 году проект ликвидации «Чёрной дыры» критиковали аудиторы Счётной палаты России (СП). По их данным, стоимость установки высокотемпературного термолиза (1,65 млрд рублей) была завышенной, а применяемая подрядчиком технология уничтожения промышленных отходов представляет опасность для окружающей среды. В компании Сергея Чернина отчёт СП раскритиковали и даже обращались к главе ведомства Алексею Кудрину. Они заявляли, что позиция их корпорации основана на результатах исследований и работ по ликвидации «Белого моря» и «Игумново».

Все мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического вреда проводятся в пределах твёрдой цены контракта по утвержденной смете, — говорилось в обращении.

По мнению Максима Шингаркина, ещё «в 2019 году было достаточно данных о том, что действия по ликвидации ущерба на „Чёрной дыре“ являются притворными», а имеющаяся там техника «не работает». Он считает, что самый ключевой вопрос сейчас — это стоимость оборудования, которое использовалось компанией Сергея Чернина на «Чёрной дыре» и других объектах. Также он читает важным изучить объём отходов на этой промышленной свалке.

По экспертным оценкам, [стоимость оборудования] существенно ниже заявленной цены и разница будет превосходить озвученные Бастрыкиным 385 млн рублей. <...> Надо будет ещё провести аудит, сколько отходов находится на «Чёрной дыре». Например, если в ходе экологических изысканий по решению следственных органов или по судебному решению установят, что объект по-прежнему функционирует, тогда может появиться эпизод, связанный с тем, куда делись деньги [на работы по обезвреживанию отходов], — пояснил экс-депутат.

Шингаркин также отметил, что экологическая общественность и он лично обращались в Минприроды и Росприроднадзор, указывая на то, что «Чернин расхитил средства, не выполнив задачу, поставленную правительством». Однако, по его словам, никаких результатов это не возымело.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прикрытие

Помимо Нижегородской области корпорация «Газэнергострой» работает в ряде других регионов и, если верить информации на её официальном сайте, является «компанией № 1 в РФ по вопросам экологической безопасности». Однако, как и в Нижегородской области, в других субъектах структуры Сергея Чернина оказывались в той или иной степени связанными с конфликтами и скандалами.

Как и в Нижегородской области, корпорация «Газэнергострой — Экологические технологии» несколько лет назад стала единственным исполнителем ликвидации накопленного экологического вреда от Байкальского ЦБК в Иркутской области. Там, по словам Максима Шингаркина, структура Сергея Чернина собиралась «установить оборудование, которое стоит не столько, сколько стоит».

Если мне не изменяет память, две установки для сжигания отходов стоят на «Чёрной дыре» и порядка 15 штук собрались установить на Байкальском ЦБК, чтобы сжечь на них примерно 6 млн тонн отходов. Когда он со своими планами сжигания отходов нарисовался в правительстве, мы провели расследование, после чего было принято решение лишить его статуса единственного поставщика, — заявил собеседник NEWS.ru.

В совместном расследовании изданий «Репортёр» и «Лес.медиа», на которое сослался Максим Шингаркин, приводятся слова бывшего менеджера госкомпании «ВЭБ-инжиниринг» Александра Фролова. Последний в 2017–2018 годах работал на площадке Байкальского ЦБК и сталкивался с Сергеем Черниным, сравнивая того с «великим комбинатором» Остапом Бендером и главным героем гоголевского «Ревизора» Иваном Хлестаковым за попытку использовать «свой „волшебный ресурс“ — старшего брата Николая Платоновича Патрушева — Виктора Платоновича». По словам Фролова, Чернин якобы «регулярно пользуется табличкой» с именем родственника главы Совбеза.

Менеджер госкомпании утверждает, что на одном из совещаний с и. о. губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым в январе 2020 года, посвящённом ликвидации последствий негативного воздействия отходов ЦБК, он видел табличку, где было написано: «Виктор Платонович Патрушев, „Газэнергострой“».

Это стояло на столе у губернатора всё выступление Чернина. И присутствующие, как зачарованные суслики, на неё смотрели. Хлестаковщина в чистом виде — ведь самого Виктора Платоновича никто в глаза там не видел! Правда, потом табличка таинственным образом исчезла, и что ещё характерно, фамилия Патрушев была изъята из списка участников совещания, где она значилась под № 24, — добавил Фролов.

В 2019 году корпорация Чернина отчиталась о том, что получила положительные заключения государственной экологической экспертизы и подмосковного ГУП «Мособлэкспертиза» по проектной документации и комплексным инженерным изысканиям объекта, касающимся рекультивации полигона ТБО «Кулаковский» в окрестностях города Чехова. Документы были подготовлены ООО «Институт „Газэнергопроект“», входящим в структуру «Газэнергостроя».

По словам Максима Шингаркина, в конце 2020 года должны были состояться слушания, посвящённые вопросам обезвреживания свалочного газа на полигоне под Чеховом, однако их формат был изменён с очного на дистанционный по причине пандемии COVID-19. В результате часть жителей и экологических активистов туда не попали.

Мы судимся с администрацией городского округа на предмет того, что нам не дали провести общественную экологическую экспертизу и участвовать в слушаниях по этому проекту в декабре 2020 года. На слушаниях было одобрено участие Чернина в ликвидации этого объекта, но, насколько нам известно, муниципалитет подал в суд на Чернина якобы в связи с невыполнением неких обязательств, — напомнил Максим Шингаркин.

Также ходили слухи, что в Подмосковье империя Сергея Чернина может сесть на миллиардные подряды по ликвидации полигона «Ядрово» под Волоколамском, однако эта информация не нашла своего подтверждения.

Помимо негативной информации, о Сергее Чернине также известно, что он обладает званиями почётного энергетика и почётного работника газовой промышленности РФ. Также он является автором около полусотни патентов, автором проектов десятков объектов энергетики, в том числе первой в стране электростанции на попутном нефтяном газе.

Чернин ранее возглавлял комиссию по экологии и охране окружающей среды в Общественной палате РФ, а с 2017 года был зампредом комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты РФ. Помимо этого, он является вице-президентом Общества биотехнологов России.