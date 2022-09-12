«Дело богоугодное»: лидер «Парка Горького» о полном запрете ЛГБТ-пропаганды Лидер группы «Парка Горького» поддержал инициативу о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Лидер музыкальной группы «Парк Горького» Алексей Белов

Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов поддержал инициативу о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей в России, назвав ее «богоугодным делом». Как отметил музыкант в беседе с «Царьградом», если человечество идёт в этом направлении, то необходимо поставить этому заслон.

Это очень хорошая инициатива, потому что всякого рода безобразиям сегодня уже нет предела. Если человечество идёт в этом направлении, а так оно и происходит, мы должны поставить заслон, — сказал Белов.

Он подчеркнул, что ничто в мире не проходит безнаказанно, и привел в пример библейские истории, когда из-за ошибок общества были стерты с лица земли Содом и Гоморра, а также Помпеи. Поэтому подобный запрет — «дело богоугодное», считает музыкант.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Автор инициативы и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее рассказал, что Роскомнадзор поддержал законопроект. Согласно инициативе гражданам может грозить штраф до 200 тысяч рублей, юрлицам — до 4 млн рублей, если нарушения совершены с применением СМИ или интернета.