Дело Белоцерковской о фейках о ВС РФ дошло до суда Дело блогера Белоцерковской о фейках о ВС России поступило в Басманный суд

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вероника Белоцерковская

В Басманный суд Москвы поступили материалы уголовного дела против блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которая обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщил РИА Новости источник в суде. По его словам, дата рассмотрения дела пока неизвестна. Рассмотрение дела пройдет в заочном режиме.

Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена,— сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Белоцерковской было возбуждено в марте. В конце мая суд вынес постановление о заочном аресте блогера по обвинению в двух эпизодах распространения ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды. Белоцерковская объявлена в международный розыск. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции в Россию Белоцерковской. В организации считают преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.