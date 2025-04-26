Дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» дошло до суда Суд рассмотрит дело художника Конашенка из-за постов о теракте в «Крокусе»

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Первый западный окружной военный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении художника Николая Конашенка, написавшего скандальные посты о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Ему инкриминируют оправдание терроризма в Сети, передает РИА Новости.

Дело в отношении Конашенка Николая Владимировича по части 2 статьи 205.2 УК РФ поступило в суд, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в своих публикациях Конашенок оправдывал теракт в «Крокусе». Посты мужчины вызвали общественный резонанс, после чего они были удалены.

Конашенок стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма в марте прошлого года. Его поместили в СИЗО на время следственных мероприятий. Художника задержали в аэропорту Пулково вечером 25 марта.

В апреле прошлого года Конашенок попал в список террористов и экстремистов. Такое решение было принято специалистами Росфинмониторинга.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что всего спецслужбы задержали 45 человек за причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что украинская военная разведка активно использует членов международных террористических групп, включая мигрантов, для подготовки подобных атак.