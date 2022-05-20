Delivery Club подтвердил утечку данных клиентов

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Служба безопасности сервиса доставки еды Delivery Club обнаружила утечку данных о заказах, совершённых пользователями, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Появившиеся в Сети сведения не затрагивают банковские реквизиты. После окончания внутреннего расследования Delivery Club проведёт дополнительный аудит внутренних систем. Компания уже начала принимать меры для повышения защиты персональных данных.

Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершённых некоторыми пользователями заказах <...>. Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям, — сказали в пресс-службе.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эти данные попали к злоумышленникам после утечки информации, которая произошла в начале марта.

Позже клиенты сервиса «Яндекс.Еда» подали коллективный иск из-за утечки данных. Пострадавшие из разных регионов России запросили компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей на каждого. В итоге суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.

В мае на новой версии сайта с утекшими данными из «Яндекс.Еды» начала отображаться информация из СДЭК, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников. Найти фигурантов списков можно по номеру телефона или фамилии.

База из 250 млн строк содержит ФИО, адреса пользователей, а также информацию о заказах. Она распространяется бесплатно. При этом представители Avito и Wildberries опровергли сообщения об утечке данных.