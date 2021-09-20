Декан химфака в Перми рассказала, как преподаватели спасали студентов

Преподаватели и сотрудники, которые находились на своих рабочих местах в момент трагедии, действовали чётко и грамотно. Именно их скоординированная и правильная работа помогла избежать большего числа жертв. Об этом телеканалу «360» рассказала декан химфака Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) Ирина Машевская.

Все студенты, находившиеся в этот момент в лабораториях и аудиториях, были закрыты внутри помещений, поэтому большого количества жертв в корпусе удалось избежать, — отметила педагог.

Кроме того, она поблагодарила за чёткие действия преподавателя химфака Александру Юминову, которая проводила лекцию в тот момент, когда нападавший зашёл в корпус. Её кабинет был первым на пути стрелка.

Он пытался прорваться внутрь этой лекционной аудитории, стрелял в дверь. Поэтому Александра Александровна, не растерявшись, блокировала эту дверь дополнительно ремнём от чехла ноутбука, и ребята даже устроили баррикады из парт, чтобы не допустить стрелка внутрь этого помещения, — рассказала декан.

Что же касается того преподавателя, который продолжал вести лекцию во время стрельбы, то он также сделал всё возможное, чтобы обезопасить студентов. Первое, что он сделал, это закрыл железную дверь в аудиторию и этим спас жизни всех находящихся внутри, объяснила Машевская.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. При задержании он был ранен, а затем госпитализирован.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее следствие установило личность водителя такси, который подвозил 18-летнего Тимура Бекмансурова к зданию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Он проходит по делу о массовом убийстве как свидетель.

Также спецборт МЧС с семью пострадавшими при стрельбе в пермском университете вылетел в Москву. Их доставят в лучшие столичные медицинские учреждения. Все они находятся в тяжёлом состоянии.