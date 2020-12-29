Декан факультета управления экономикой РАНХиГС задержана по делу о хищениях

https://static.news.ru/photo/ce1058d0-49b7-11eb-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжается расследование по делу о хищениях в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Задержана декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина.

Сотрудники ФСБ задержали в рамках уголовного дела о хищении профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Ларину Светлану Евгеньевну. Судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств. Сумма хищения не уточняется. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении средств от подчинённых сотрудников.

Ряд лиц совершал действия, в которых также усматриваются признаки составов преступлений ещё по двум статьям УК РФ. Речь идёт о ч. 5 ст. 291 «Дача взятки в особо крупном размере» и ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере».

Как писал NEWS.ru, Подольский городской суд приговорил экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Его также оштрафовали на 49 млн рублей. После освобождения Шестун ещё восемь лет не сможет работать во власти. Обвинитель просил для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и 50-миллионный штраф. Оглашение 500-страничного приговора заняло у судьи неделю.

56-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Его обвинили в мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.