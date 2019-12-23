Синоптики сообщают, что декабрь 2019 года пока является самым тёплым и бесснежным за всю историю метеонаблюдений в Москве.
Среднесуточная температура в столице ни разу не была отрицательной, а временами превышала норму на 11 градусов. До конца текущей недели ни снега, ни мороза не ожидается.
У нынешнего декабря есть все шансы стать самым тёплым за весь период инструментальных наблюдений за погодой, — сообщает «
Метеоновости».
По мнению синоптиков, причиной такой тёплой погоды могли стать атлантические циклоны. Именно они доставляют в среднюю полосу РФ океаническое тепло.
Ранее NEWS.ru писал о том, что метеорологи предрекли морозную погоду в азиатской части страны в последнюю неделю года. В центре России будет по-прежнему тепло.
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