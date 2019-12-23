https://static.news.ru/photo/54b49610-257b-11ea-8599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптики сообщают, что декабрь 2019 года пока является самым тёплым и бесснежным за всю историю метеонаблюдений в Москве.

Среднесуточная температура в столице ни разу не была отрицательной, а временами превышала норму на 11 градусов. До конца текущей недели ни снега, ни мороза не ожидается.

У нынешнего декабря есть все шансы стать самым тёплым за весь период инструментальных наблюдений за погодой, — сообщает « Метеоновости ».

По мнению синоптиков, причиной такой тёплой погоды могли стать атлантические циклоны. Именно они доставляют в среднюю полосу РФ океаническое тепло.

Ранее NEWS.ru писал о том, что метеорологи предрекли морозную погоду в азиатской части страны в последнюю неделю года. В центре России будет по-прежнему тепло.