Дефицит рабочих кадров ожидается в России к 2030 году РИА Новости: дефицит кадров в РФ к 2030 году составит 2-4 миллиона граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет двух-четырех миллионов человек, сообщили РИА Новости аналитики. Специалисты отметили, что зарплаты вырастут, однако проблему это не решит.

К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона — высшей квалификации, — подчеркнули эксперты.

Кроме того, специалисты отметили, что кадров в России не хватает уже сейчас. Количество публикуемых работодателями вакансий выросло за указанный промежуток времени в 1,8 раза, а медианная предлагаемая зарплата увеличилась вдвое, что намного выше роста ВВП, сказали эксперты.

Ранее HR-аналитик Дмитрий Пучков рассказал, в каких профессиях наиболее активный рост зарплат. Так, в лидерах оказались оклады фрезеровщиков, прирост выплат за год составил 68% и достиг в среднем значения 98 341 рубль. Второе место заняли стропальщики, зарплаты которых выросли на 56%, до 69 584 рублей. Третья позиция рейтинга оказалась занята токарями с ростом в 55%, средняя зарплата у таких специалистов составила 101 017 рублей. У машинистов увеличение зарплат также составило 55%, но в рублевом выражении она достигла 89 551 рубля.