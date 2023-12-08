Дефицит кадров может помочь врачам из Кузбасса избежать срока за взятку Главврач больницы в Кузбассе попросил освободить арестованных за взятку врачей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач Мариинской городской больницы, расположенной в Кемеровской области, попросил суд освободить из-под ареста двух врачей-травматологов, проходящих по делу о взятке, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда. По ее данным, руководитель учреждения объяснил свою просьбу нехваткой кадров в больнице. Решение по данному ходатайству пока не принято.

Обвиняемыми по делу о взяточничестве проходят заведующий травматологическим отделением больницы Карл Миллер, а также его предполагаемый сообщник Владимир Вильмсен. Согласно тексту ходатайства, переданного суду через адвокатов врачей, их арест привел к «острому кадровому дефициту» в учреждении, так как руководство больницы не может найти замену травматологам-ортопедам. Главврач больницы просит изменить Миллеру меру пресечения на иную, не связанную с его изоляцией от общества. Это позволит ему продолжать выполнение рабочих обязанностей.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы планируют вернуть распределение в медицинских вузах для студентов, проходящих обучение на бюджетной основе. Предполагается, что такая мера позволит решить проблему дефицита кадров в медицинской сфере.